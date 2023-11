European Lithium Aktie News: European Lithium am Freitagmittag mit Kursabschlägen

So entwickelt sich European Lithium

Die Aktie von European Lithium gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die European Lithium-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 4,5 Prozent im Minus bei 0,042 EUR.

Um 09:48 Uhr ging es für die European Lithium-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 4,5 Prozent auf 0,042 EUR. Bei 0,042 EUR markierte die European Lithium-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,045 EUR. Bisher wurden heute 308.999 European Lithium-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,070 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.06.2023 erreicht. Derzeit notiert die European Lithium-Aktie damit 39,828 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,031 EUR am 26.10.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 27,143 Prozent könnte die European Lithium-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

European Lithium wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 15.03.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 14.03.2025.

Redaktion finanzen.net