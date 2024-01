European Lithium Aktie News: European Lithium am Donnerstagnachmittag im Minus

So bewegt sich European Lithium

Die Aktie von European Lithium gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die European Lithium-Aktie notierte im Frankfurt-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 0,052 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von European Lithium gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 12:20 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 0,052 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die European Lithium-Aktie bisher bei 0,052 EUR. Bei 0,053 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 659.277 European Lithium-Aktien gehandelt.

Am 02.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 0,070 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die European Lithium-Aktie somit 24,928 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.10.2023 bei 0,031 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 41,603 Prozent könnte die European Lithium-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Voraussichtlich am 15.03.2024 dürfte European Lithium Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 14.03.2025.

Redaktion finanzen.net