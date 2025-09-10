European Lithium Aktie News: European Lithium wird am Mittag ausgebremst

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von European Lithium gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die European Lithium-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 4,6 Prozent auf 0,050 EUR ab.

Der European Lithium-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 11:42 Uhr verlor das Papier 4,6 Prozent auf 0,050 EUR. Der Kurs der European Lithium-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,049 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,050 EUR. Der Tagesumsatz der European Lithium-Aktie belief sich zuletzt auf 1.036.783 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.09.2025 auf bis zu 0,058 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,064 Prozent hinzugewinnen. Am 13.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,014 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 71,486 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte European Lithium am 13.03.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 12.03.2027.

