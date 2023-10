European Lithium Aktie News: European Lithium steigt am Mittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von European Lithium. Das Papier von European Lithium konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 0,043 EUR.

Um 11:57 Uhr konnte die Aktie von European Lithium zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,2 Prozent auf 0,043 EUR. In der Spitze legte die European Lithium-Aktie bis auf 0,043 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 0,043 EUR. Bisher wurden via Tradegate 5.300 European Lithium-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 27.10.2022 auf bis zu 0,072 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 69,176 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der European Lithium-Aktie. Am 27.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,039 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 9,176 Prozent könnte die European Lithium-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 15.03.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können European Lithium-Anleger Experten zufolge am 14.03.2025 werfen.

