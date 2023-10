European Lithium Aktie News: Anleger schicken European Lithium am Vormittag tief südwärts

So entwickelt sich European Lithium

Die Aktie von European Lithium gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die European Lithium-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ OTC-Handel ging es für das Papier um 17,6 Prozent auf 0,037 USD abwärts.

Das Papier von European Lithium gab in der NASDAQ OTC-Sitzung ab. Um 23:20 Uhr ging es um 17,6 Prozent auf 0,037 USD abwärts. In der Spitze büßte die European Lithium-Aktie bis auf 0,037 USD ein. Mit einem Wert von 0,037 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ OTC 16.000 European Lithium-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.07.2023 markierte das Papier bei 0,320 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 762,534 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.12.2022 bei 0,030 USD. Mit einem Kursverlust von 19,137 Prozent würde die European Lithium-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.03.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 14.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von European Lithium.

Redaktion finanzen.net