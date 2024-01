European Lithium Aktie News: European Lithium am Freitagvormittag stark gefragt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von European Lithium zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die European Lithium-Papiere zuletzt 6,1 Prozent.

Die European Lithium-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 08:45 Uhr 6,1 Prozent im Plus bei 0,057 EUR. Die European Lithium-Aktie legte bis auf 0,059 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 0,059 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 153.000 European Lithium-Aktien umgesetzt.

Am 02.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,070 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 21,951 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 26.10.2023 auf bis zu 0,031 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die European Lithium-Aktie damit 86,971 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Voraussichtlich am 15.03.2024 dürfte European Lithium Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 14.03.2025 erwartet.

Redaktion finanzen.net