European Lithium Aktie News: European Lithium steigt am Montagvormittag stark

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von European Lithium. Zuletzt stieg die European Lithium-Aktie. In der NASDAQ OTC-Sitzung kletterte das Papier um 17,2 Prozent auf 0,078 USD.

Die Aktie notierte um 23:20 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ OTC-Handel legte sie um 17,2 Prozent auf 0,078 USD zu. Der Kurs der European Lithium-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,078 USD zu. Zum NASDAQ OTC-Handelsstart notierte das Papier bei 0,078 USD. Bisher wurden via NASDAQ OTC 10.665 European Lithium-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,320 USD. Dieser Kurs wurde am 06.07.2023 erreicht. Gewinne von 310,256 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 03.11.2023 auf bis zu 0,035 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 55,128 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

European Lithium wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 15.03.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können European Lithium-Anleger Experten zufolge am 14.03.2025 werfen.

