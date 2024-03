European Lithium Aktie News: European Lithium am Vormittag tiefrot

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von European Lithium. Die Aktionäre schickten das Papier von European Lithium nach unten. In der NASDAQ OTC-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 10,4 Prozent auf 0,053 USD.

Die European Lithium-Aktie gab im NASDAQ OTC-Handel um 22:20 Uhr um 10,4 Prozent auf 0,053 USD nach. Im Tief verlor die European Lithium-Aktie bis auf 0,045 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,075 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 241.342 European Lithium-Aktien umgesetzt.

Am 06.07.2023 markierte das Papier bei 0,320 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die European Lithium-Aktie mit einem Kursplus von 509,524 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.11.2023 bei 0,035 USD. Der aktuelle Kurs der European Lithium-Aktie ist somit 33,333 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.03.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 14.03.2025.

Redaktion finanzen.net