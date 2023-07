European Lithium Aktie News: European Lithium am Mittwochnachmittag mit Kursplus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von European Lithium. Die European Lithium-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,6 Prozent auf 0,057 EUR.

Um 15:51 Uhr stieg die European Lithium-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 4,6 Prozent auf 0,057 EUR. Die European Lithium-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,057 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,056 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 362.853 European Lithium-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 27.10.2022 auf bis zu 0,072 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der European Lithium-Aktie liegt somit 20,862 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,039 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,162 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

European Lithium dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 14.09.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 12.09.2024 dürfte European Lithium die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.net