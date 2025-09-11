European Lithium Aktie News: European Lithium am Freitagmittag freundlich

So bewegt sich European Lithium

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von European Lithium. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 3,3 Prozent auf 0,050 EUR zu.

Die European Lithium-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:34 Uhr 3,3 Prozent im Plus bei 0,050 EUR. Die European Lithium-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,051 EUR. Bei 0,051 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 191.500 European Lithium-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,058 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.09.2025 erreicht. Gewinne von 15,600 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.11.2024 bei 0,014 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die European Lithium-Aktie mit einem Verlust von 71,600 Prozent wieder erreichen.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte European Lithium am 13.03.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von European Lithium rechnen Experten am 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net