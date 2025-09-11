DAX23.646 -0,2%ESt505.369 -0,3%Top 10 Crypto16,25 +0,9%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.183 -0,2%Euro1,1717 -0,2%Öl66,33 ±0,0%Gold3.642 +0,2%
European Lithium Aktie News: European Lithium schiebt sich am Vormittag vor

12.09.25 09:28 Uhr
European Lithium Aktie News: European Lithium schiebt sich am Vormittag vor

Die Aktie von European Lithium zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von European Lithium konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 3,7 Prozent auf 0,050 EUR.

European Lithium Ltd
0,05 EUR 0,00 EUR 4,56%
Im Tradegate-Handel gewannen die European Lithium-Papiere um 09:13 Uhr 3,7 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die European Lithium-Aktie bei 0,051 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,051 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 71.500 European Lithium-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,058 EUR erreichte der Titel am 09.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 15,139 Prozent Plus fehlen der European Lithium-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,014 EUR ab. Der aktuelle Kurs der European Lithium-Aktie ist somit 71,713 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von European Lithium wird am 13.03.2026 gerechnet. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte European Lithium möglicherweise am 12.03.2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

