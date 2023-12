European Lithium Aktie News: European Lithium am Vormittag mit roten Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von European Lithium. Die European Lithium-Aktie notierte im Frankfurt-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,6 Prozent bei 0,043 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die European Lithium-Aktie musste um 08:04 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 3,6 Prozent auf 0,043 EUR. Die European Lithium-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,043 EUR nach. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,046 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 30.286 European Lithium-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.06.2023 bei 0,070 EUR. 61,949 Prozent Plus fehlen der European Lithium-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,031 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 29,002 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

European Lithium dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 15.03.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 14.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von European Lithium.

Redaktion finanzen.net