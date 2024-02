European Lithium Aktie News: European Lithium am Vormittag mit kräftigen Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von European Lithium gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die European Lithium-Aktie rutschte in der NASDAQ OTC-Sitzung um 14,2 Prozent auf 0,067 USD ab.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von European Lithium gab in der NASDAQ OTC-Sitzung ab. Um 23:20 Uhr ging es um 14,2 Prozent auf 0,067 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die European Lithium-Aktie bisher bei 0,064 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,078 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 153.528 European Lithium-Aktien umgesetzt.

Am 06.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 0,320 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die European Lithium-Aktie somit 79,078 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,035 USD. Dieser Wert wurde am 03.11.2023 erreicht. Abschläge von 47,722 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von European Lithium wird am 15.03.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 14.03.2025.

Redaktion finanzen.net