European Lithium Aktie News: European Lithium bricht am Montagvormittag ein

Die Aktie verlor um 23:20 Uhr in der NASDAQ OTC-Sitzung 11,3 Prozent auf 0,046 USD. Das bisherige Tagestief markierte European Lithium-Aktie bei 0,046 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,046 USD. Im NASDAQ OTC-Handel wechselten bis jetzt 172.545 European Lithium-Aktien den Besitzer.

Am 26.10.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,195 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 76,564 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.12.2022 bei 0,030 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die European Lithium-Aktie mit einem Verlust von 52,333 Prozent wieder erreichen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 14.09.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 15.03.2024.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com