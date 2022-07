European Lithium Aktie News: European Lithium gewinnt am Mittwochmittag

Die Aktie legte um 13.07.2022 12:22:00 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 4,4 Prozent auf 0,047 EUR zu. Die European Lithium-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,047 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,045 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 160.000 European Lithium-Aktien umgesetzt.

Bei 0,138 EUR erreichte der Titel am 05.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 65,942 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 21.07.2021 gab der Anteilsschein bis auf 0,032 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 45,062 Prozent könnte die European Lithium-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

European Lithium dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 06.09.2022 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 29.09.2023.

