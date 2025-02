European Lithium Aktie News: European Lithium am Mittag auf grünem Terrain

Blick auf European Lithium-Kurs

Die Aktie von European Lithium gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die European Lithium-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,0 Prozent auf 0,034 EUR.

Im Frankfurt-Handel gewannen die European Lithium-Papiere um 11:47 Uhr 3,0 Prozent. Bei 0,035 EUR markierte die European Lithium-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,032 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 354.500 European Lithium-Aktien.

Voraussichtlich am 14.03.2025 dürfte European Lithium Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der European Lithium-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 13.03.2026.

