European Lithium Aktie News: European Lithium am Montagmittag mit KursVerlusten

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von European Lithium. Die European Lithium-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 0,023 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von European Lithium gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 11:59 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 0,023 EUR abwärts. In der Spitze fiel die European Lithium-Aktie bis auf 0,023 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,024 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 120.600 European Lithium-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.01.2025 bei 0,050 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 114,655 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 13.11.2024 Kursverluste bis auf 0,014 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,793 Prozent.

Am 11.09.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von European Lithium veröffentlicht werden. Am 12.03.2027 wird European Lithium schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.net