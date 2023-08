European Lithium Aktie News: European Lithium am Montagmittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von European Lithium. Das Papier von European Lithium konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,4 Prozent auf 0,050 EUR.

Die Aktie legte um 10:13 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,4 Prozent auf 0,050 EUR zu. Bei 0,050 EUR erreichte die European Lithium-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 0,050 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 134.328 European Lithium-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,072 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.10.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die European Lithium-Aktie somit 30,598 Prozent niedriger. Am 27.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 0,039 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,645 Prozent.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 14.09.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von European Lithium rechnen Experten am 12.09.2024.

Redaktion finanzen.net