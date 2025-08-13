European Lithium Aktie News: Anleger schicken European Lithium am Nachmittag ins Plus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von European Lithium zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die European Lithium-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 0,049 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 16:06 Uhr in der Tradegate-Sitzung 2,5 Prozent auf 0,049 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die European Lithium-Aktie bei 0,049 EUR. Mit einem Wert von 0,047 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via Tradegate 956.643 European Lithium-Aktien umgesetzt.

Am 24.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,055 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,837 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,014 EUR am 13.11.2024. Abschläge von 71,020 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

European Lithium wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 11.09.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net