European Lithium Aktie News: European Lithium nahe Vortagesschluss

Die European Lithium-Aktie kam im Frankfurt-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,053 EUR. In der Spitze gewann die European Lithium-Aktie bis auf 0,053 EUR. Die European Lithium-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,053 EUR ab. Bei 0,053 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten European Lithium-Aktien beläuft sich auf 6.000 Stück.

Am 19.01.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,062 EUR an. Am 03.11.2020 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,022 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen.

Die European Lithium Ltd Aktie wird unter der ISIN AU000000EUR7 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, Sydney, London, Nasdaq OTC, Tradegate und Lang & Schwarz gehandelt. European Lithium Ltd ist ein Unternehmen aus den Branchen Sport / Spiel und Unternehmensbeteiligungen aus Australien.

