European Lithium Aktie News: European Lithium verteidigt am Donnerstagnachmittag Tendenz

Aktie im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von European Lithium. Zum Vortag unverändert notierte die European Lithium-Aktie zuletzt im Frankfurt-Handel bei 0,041 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:52 Uhr die European Lithium-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Frankfurt bei 0,041 EUR. Der Kurs der European Lithium-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,044 EUR zu. Im Tief verlor die European Lithium-Aktie bis auf 0,041 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 0,044 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten European Lithium-Aktien beläuft sich auf 105.000 Stück.

Am 02.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,070 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 69,830 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.10.2023 (0,031 EUR). Abschläge von 25,547 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte European Lithium am 15.03.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 14.03.2025.

Redaktion finanzen.net