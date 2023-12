European Lithium Aktie News: European Lithium zieht am Vormittag deutlich an

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von European Lithium. Das Papier von European Lithium konnte zuletzt klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 6,3 Prozent auf 0,044 EUR.

Um 08:02 Uhr stieg die European Lithium-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 6,3 Prozent auf 0,044 EUR. In der Spitze gewann die European Lithium-Aktie bis auf 0,044 EUR. Bei 0,044 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Der Tagesumsatz der European Lithium-Aktie belief sich zuletzt auf 5.000 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.06.2023 bei 0,070 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 59,725 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.10.2023 (0,031 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,977 Prozent unter dem aktuellen Kurs der European Lithium-Aktie.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von European Lithium wird am 15.03.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 14.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von European Lithium.

