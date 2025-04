European Lithium Aktie News: Bullen treiben European Lithium am Mittag an

Kursverlauf

Die Aktie von European Lithium zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von European Lithium legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 15,2 Prozent auf 0,029 EUR.

Die European Lithium-Aktie konnte um 12:03 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 15,2 Prozent auf 0,029 EUR. In der Spitze gewann die European Lithium-Aktie bis auf 0,029 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,025 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 612.833 European Lithium-Aktien umgesetzt.

Am 20.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,050 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 72,917 Prozent hinzugewinnen. Am 13.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,014 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,694 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 11.09.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der European Lithium-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net