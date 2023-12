European Lithium Aktie News: European Lithium steigt am Mittag

European Lithium im Fokus

Die Aktie von European Lithium gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von European Lithium nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 0,043 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:19 Uhr ging es für das European Lithium-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 0,043 EUR. In der Spitze legte die European Lithium-Aktie bis auf 0,043 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,043 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 34.220 European Lithium-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,070 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.06.2023 erreicht. Gewinne von 63,934 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 0,031 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 28,103 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.03.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 14.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von European Lithium.

Redaktion finanzen.net