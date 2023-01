European Lithium Aktie News: European Lithium verteuert sich am Vormittag

Das Papier von European Lithium legte um 09:22 Uhr zu und stieg im Frankfurt-Handel um 3,3 Prozent auf 0,057 EUR. Die European Lithium-Aktie legte bis auf 0,057 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,057 EUR. Zuletzt wechselten 15.000 European Lithium-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,107 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.04.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die European Lithium-Aktie mit einem Kursplus von 46,529 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 23.06.2022 auf bis zu 0,034 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der European Lithium-Aktie 70,149 Prozent sinken.

Voraussichtlich am 17.03.2023 dürfte European Lithium Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 15.03.2024.

