European Lithium Aktie News: European Lithium präsentiert sich am Mittag stärker

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von European Lithium. Das Papier von European Lithium konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,4 Prozent auf 0,056 EUR.

Die European Lithium-Aktie konnte um 11:36 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 0,056 EUR. Kurzfristig markierte die European Lithium-Aktie bei 0,056 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,055 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 257.600 European Lithium-Aktien.

Am 02.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,070 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,224 Prozent über dem aktuellen Kurs der European Lithium-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,031 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,081 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 15.03.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 14.03.2025 wird European Lithium schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Redaktion finanzen.net