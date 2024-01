European Lithium Aktie News: European Lithium am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von European Lithium. Die European Lithium-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 0,055 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die European Lithium-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 14:54 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 0,055 EUR. Das Tagestief markierte die European Lithium-Aktie bei 0,054 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,055 EUR. Zuletzt wechselten 471.450 European Lithium-Aktien den Besitzer.

Am 02.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,070 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,505 Prozent über dem aktuellen Kurs der European Lithium-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,031 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,080 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Voraussichtlich am 15.03.2024 dürfte European Lithium Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 14.03.2025.

Redaktion finanzen.net