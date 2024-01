European Lithium Aktie News: European Lithium am Dienstagvormittag gefragt

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von European Lithium. Das Papier von European Lithium konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 3,0 Prozent auf 0,083 USD.

Das Papier von European Lithium legte um 23:20 Uhr zu und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 3,0 Prozent auf 0,083 USD. Der Kurs der European Lithium-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,083 USD zu. Bei 0,051 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ OTC-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 125.819 European Lithium-Aktien.

Am 06.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,320 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 286,240 Prozent könnte die European Lithium-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 03.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,035 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der European Lithium-Aktie 57,755 Prozent sinken.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.03.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können European Lithium-Anleger Experten zufolge am 14.03.2025 werfen.

Redaktion finanzen.net