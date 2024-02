European Lithium Aktie News: European Lithium am Vormittag kaum verändert

Kursentwicklung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von European Lithium. Mit einem Kurs von 0,067 USD zeigte sich die European Lithium-Aktie im NASDAQ OTC-Handel zuletzt kaum verändert.

Die European Lithium-Aktie bewegte sich um 23:20 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ OTC bei 0,067 USD. Den Tageshöchststand markierte die European Lithium-Aktie bei 0,080 USD. Die Abwärtsbewegung der European Lithium-Aktie ging bis auf 0,067 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,080 USD. Zuletzt wechselten 11.708 European Lithium-Aktien den Besitzer.

Am 06.07.2023 markierte das Papier bei 0,320 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 374,777 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,035 USD ab. Mit Abgaben von 48,071 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 15.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 14.03.2025.

Redaktion finanzen.net