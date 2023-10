European Lithium Aktie News: European Lithium zeigt sich am Vormittag gestärkt

Aktie im Fokus

Die Aktie von European Lithium gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 0,9 Prozent auf 0,043 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 08:02 Uhr stieg die European Lithium-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 0,043 EUR. Bei 0,043 EUR erreichte die European Lithium-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 0,043 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 66.500 European Lithium-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.10.2022 bei 0,072 EUR. 65,899 Prozent Plus fehlen der European Lithium-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.03.2023 bei 0,039 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,138 Prozent.

European Lithium dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 15.03.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von European Lithium rechnen Experten am 14.03.2025.

