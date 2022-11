European Lithium Aktie News: European Lithium verzeichnet am Mittwochvormittag Verluste

Die Aktie verlor um 09:22 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 5,0 Prozent auf 0,059 EUR. Die European Lithium-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,059 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,060 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 50.000 European Lithium-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,107 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die European Lithium-Aktie derzeit noch 44,559 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 23.06.2022 auf bis zu 0,034 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 76,418 Prozent könnte die European Lithium-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte European Lithium am 17.03.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 15.03.2024.

