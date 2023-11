European Lithium Aktie News: European Lithium steigt am Nachmittag

European Lithium im Blick

Die Aktie von European Lithium gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 0,046 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die European Lithium-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 14:20 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 0,046 EUR. Zwischenzeitlich stieg die European Lithium-Aktie sogar auf 0,047 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,047 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 205.686 European Lithium-Aktien den Besitzer.

Am 02.06.2023 markierte das Papier bei 0,070 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die European Lithium-Aktie damit 34,857 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.10.2023 (0,031 EUR). Mit Abgaben von 32,675 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

European Lithium dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 15.03.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von European Lithium rechnen Experten am 14.03.2025.

Redaktion finanzen.net