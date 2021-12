European Lithium Aktie News: European Lithium billiger

Zuletzt fiel die European Lithium-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 0,076 EUR ab. Die European Lithium-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,073 EUR nach. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 0,076 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 71.500 European Lithium-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.11.2021 bei 0,138 EUR. Am 30.12.2020 gab der Anteilsschein bis auf 0,028 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief.

Die European Lithium Ltd Aktie wird unter der ISIN AU000000EUR7 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, Sydney, London, Nasdaq OTC, Tradegate und Lang & Schwarz gehandelt. European Lithium Ltd ist ein Unternehmen aus der Branche Rohstoffe aus Australien.

