European Lithium Aktie News: Hausse bei European Lithium am Donnerstagmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von European Lithium gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die European Lithium-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 6,1 Prozent auf 0,031 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im Tradegate-Handel gewannen die European Lithium-Papiere um 11:59 Uhr 6,1 Prozent. Kurzfristig markierte die European Lithium-Aktie bei 0,032 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,032 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 122.015 European Lithium-Aktien umgesetzt.

Bei 0,050 EUR erreichte der Titel am 20.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der European Lithium-Aktie liegt somit 36,948 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.11.2024 bei 0,014 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die European Lithium-Aktie mit einem Verlust von 54,777 Prozent wieder erreichen.

Am 11.09.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von European Lithium veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können European Lithium-Anleger Experten zufolge am 12.03.2027 werfen.

Redaktion finanzen.net