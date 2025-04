European Lithium Aktie News: European Lithium zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von European Lithium. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 2,0 Prozent auf 0,030 EUR zu.

Die European Lithium-Aktie konnte um 15:53 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 0,030 EUR. In der Spitze gewann die European Lithium-Aktie bis auf 0,032 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,032 EUR. Zuletzt wechselten 405.294 European Lithium-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,050 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.01.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der European Lithium-Aktie ist somit 64,901 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 0,014 EUR fiel das Papier am 13.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die European Lithium-Aktie 112,676 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte European Lithium am 11.09.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von European Lithium rechnen Experten am 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net