European Lithium-Aktie aktuell: European Lithium in Rot

Die Aktie verlor zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 3,6 Prozent auf 0,038 EUR. Im Tief verlor die European Lithium-Aktie bis auf 0,038 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,038 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 142.280 European Lithium-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,062 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.01.2021 erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 03.11.2020 Kursverluste bis auf 0,022 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Die European Lithium Ltd Aktie wird unter der ISIN AU000000EUR7 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, Sydney, SETSqx, Nasdaq OTC, Tradegate und Lang & Schwarz gehandelt. European Lithium Ltd ist ein Unternehmen aus den Branchen Sport / Spiel und Unternehmensbeteiligungen aus Australien.

