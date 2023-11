European Lithium Aktie News: European Lithium am Freitagmittag im Plus

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von European Lithium. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,7 Prozent auf 0,046 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 11:57 Uhr sprang die European Lithium-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 0,046 EUR zu. In der Spitze gewann die European Lithium-Aktie bis auf 0,048 EUR. Bei 0,047 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten European Lithium-Aktien beläuft sich auf 270.313 Stück.

Am 02.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,070 EUR an. Der derzeitige Kurs der European Lithium-Aktie liegt somit 34,571 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,031 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der European Lithium-Aktie 32,969 Prozent sinken.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte European Lithium am 15.03.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 14.03.2025.

Redaktion finanzen.net