European Lithium Aktie News: European Lithium zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich

Notierung im Blick

Die Aktie von European Lithium gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das European Lithium-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 0,052 EUR.

Die European Lithium-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 08:03 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 0,052 EUR. Die European Lithium-Aktie legte bis auf 0,052 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,052 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 300.000 European Lithium-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 0,070 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.06.2023). Der aktuelle Kurs der European Lithium-Aktie ist somit 34,489 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,031 EUR am 26.10.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die European Lithium-Aktie derzeit noch 41,040 Prozent Luft nach unten.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 15.03.2024 terminiert. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 14.03.2025 erwartet.

Redaktion finanzen.net