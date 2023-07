European Lithium Aktie News: European Lithium am Dienstagnachmittag freundlich

Blick auf European Lithium-Kurs

Die Aktie von European Lithium gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 3,5 Prozent auf 0,054 EUR zu.

Die European Lithium-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 15:53 Uhr 3,5 Prozent im Plus bei 0,054 EUR. Der Kurs der European Lithium-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,054 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,050 EUR. Bisher wurden via Tradegate 551.331 European Lithium-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.10.2022 markierte das Papier bei 0,072 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die European Lithium-Aktie somit 25,591 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.03.2023 (0,039 EUR). Der aktuelle Kurs der European Lithium-Aktie ist somit 27,850 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Voraussichtlich am 14.09.2023 dürfte European Lithium Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 12.09.2024.

Redaktion finanzen.net