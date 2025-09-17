DAX23.653 +1,3%ESt505.453 +1,6%Top 10 Crypto16,42 +0,6%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin99.097 +0,6%Euro1,1823 ±0,0%Öl68,16 +0,4%Gold3.667 +0,2%
Aktie im Fokus

European Lithium Aktie News: European Lithium verzeichnet am Mittag Verluste

18.09.25 12:07 Uhr
European Lithium Aktie News: European Lithium verzeichnet am Mittag Verluste

Die Aktie von European Lithium gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die European Lithium-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 0,052 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
European Lithium Ltd
0,05 EUR -0,00 EUR -0,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:36 Uhr rutschte die European Lithium-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,4 Prozent auf 0,052 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der European Lithium-Aktie ging bis auf 0,051 EUR. Bei 0,052 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 361.893 European Lithium-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,058 EUR erreichte der Titel am 09.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,305 Prozent über dem aktuellen Kurs der European Lithium-Aktie. Am 13.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 0,014 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 72,901 Prozent unter dem aktuellen Kurs der European Lithium-Aktie.

Am 13.03.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von European Lithium veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net

