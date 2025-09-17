DAX23.622 +1,1%ESt505.447 +1,4%Top 10 Crypto16,48 +1,0%Dow46.114 +0,2%Nas22.509 +1,1%Bitcoin99.978 +1,5%Euro1,1777 -0,3%Öl68,07 +0,2%Gold3.640 -0,5%
European Lithium Aktie News: European Lithium am Nachmittag mit Verlusten

18.09.25 16:11 Uhr
European Lithium Aktie News: European Lithium am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktie von European Lithium gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die European Lithium-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 0,052 EUR abwärts.

Um 15:50 Uhr fiel die European Lithium-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 0,052 EUR ab. In der Spitze büßte die European Lithium-Aktie bis auf 0,051 EUR ein. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,052 EUR. Zuletzt wechselten 510.537 European Lithium-Aktien den Besitzer.

Am 09.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,058 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,305 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 0,014 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 72,901 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte European Lithium am 13.03.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der European Lithium-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net

