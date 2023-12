European Lithium Aktie News: European Lithium gewinnt am Montagnachmittag an Boden

Kursentwicklung

Die Aktie von European Lithium gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von European Lithium nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 0,042 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die European Lithium-Papiere um 15:52 Uhr 1,2 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die European Lithium-Aktie bei 0,043 EUR. Bei 0,043 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 201.500 European Lithium-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,070 EUR) erklomm das Papier am 02.06.2023. Mit einem Zuwachs von 66,271 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.10.2023 bei 0,031 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,078 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte European Lithium am 15.03.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 14.03.2025.

Redaktion finanzen.net