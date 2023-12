European Lithium Aktie News: European Lithium am Montagvormittag höher

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von European Lithium. Zuletzt konnte die Aktie von European Lithium zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 0,9 Prozent auf 0,043 EUR.

Die European Lithium-Aktie konnte um 08:21 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 0,043 EUR. Der Kurs der European Lithium-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,043 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,043 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 13.000 European Lithium-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,070 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.06.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 63,084 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der European Lithium-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,031 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 28,505 Prozent könnte die European Lithium-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 15.03.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von European Lithium veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 14.03.2025 erwartet.

Redaktion finanzen.net