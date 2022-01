European Lithium Aktie News: Anleger schicken European Lithium ins Minus

Die European Lithium-Aktie notierte zuletzt im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 0,085 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die European Lithium-Aktie bis auf 0,085 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 0,087 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 34 European Lithium-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.11.2021 bei 0,138 EUR. Bei einem Wert von 0,032 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.07.2021).

Die European Lithium Ltd Aktie wird unter der ISIN AU000000EUR7 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, Sydney, London, Nasdaq OTC, Tradegate und Lang & Schwarz gehandelt. European Lithium Ltd ist ein Unternehmen aus der Branche Rohstoffe aus Australien.

