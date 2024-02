European Lithium Aktie News: European Lithium schießt am Nachmittag hoch

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von European Lithium. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ OTC-Handel legte sie um 11,3 Prozent auf 0,075 USD zu.

Das Papier von European Lithium konnte um 23:20 Uhr klettern und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 11,3 Prozent auf 0,075 USD. Kurzfristig markierte die European Lithium-Aktie bei 0,075 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,063 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.392 European Lithium-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,320 USD. Dieser Kurs wurde am 06.07.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 326,667 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,035 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die European Lithium-Aktie 114,286 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 15.03.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 14.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von European Lithium.

Redaktion finanzen.net