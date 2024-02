European Lithium Aktie News: European Lithium am Montagvormittag im Bullenmodus

European Lithium im Blick

Die Aktie von European Lithium zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ OTC-Handel legte sie um 11,3 Prozent auf 0,075 USD zu.

Werte in diesem Artikel

Um 23:20 Uhr ging es für das European Lithium-Papier aufwärts. Im NASDAQ OTC-Handel verteuerte es sich um 11,3 Prozent auf 0,075 USD. Die European Lithium-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,075 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,063 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2.392 European Lithium-Aktien umgesetzt.

Am 06.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 0,320 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 326,667 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,035 USD. Dieser Wert wurde am 03.11.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die European Lithium-Aktie mit einem Verlust von 53,333 Prozent wieder erreichen.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte European Lithium am 15.03.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte European Lithium möglicherweise am 14.03.2025 präsentieren.

