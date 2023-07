European Lithium Aktie News: European Lithium tendiert am Mittag fester

So entwickelt sich European Lithium

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von European Lithium. Zuletzt sprang die European Lithium-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 2,8 Prozent auf 0,055 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die European Lithium-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 10:30 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,8 Prozent auf 0,055 EUR. Den Tageshöchststand markierte die European Lithium-Aktie bei 0,057 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,054 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 158.420 European Lithium-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.10.2022 bei 0,072 EUR. Der derzeitige Kurs der European Lithium-Aktie liegt somit 23,472 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,039 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,220 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Voraussichtlich am 14.09.2023 dürfte European Lithium Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Am 12.09.2024 wird European Lithium schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Redaktion finanzen.net