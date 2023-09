European Lithium Aktie News: European Lithium kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Aktie im Fokus

Die Aktie von European Lithium hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die European Lithium-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ OTC bei 0,048 USD.

Werte in diesem Artikel

Die European Lithium-Aktie wies um 23:20 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ OTC-Handel notierte das Papier bei 0,048 USD. In der Spitze legte die European Lithium-Aktie bis auf 0,048 USD zu. Die European Lithium-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,045 USD nach. Bei 0,045 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten European Lithium-Aktien beläuft sich auf 44.010 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.07.2023 bei 0,320 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die European Lithium-Aktie derzeit noch 566,667 Prozent Luft nach oben. Am 21.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 0,030 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die European Lithium-Aktie derzeit noch 37,500 Prozent Luft nach unten.

Voraussichtlich am 15.03.2024 dürfte European Lithium Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von European Lithium rechnen Experten am 14.03.2025.

Redaktion finanzen.net