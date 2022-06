European Lithium Aktie News: European Lithium am Vormittag in Rot

Es kommt wieder Schwung in den Reisesektor, denn nach zwei Jahren Pandemie ist die Reiselust besonders groß. Im B2B-Seminar heute um 11 Uhr zeigt Ihnen Investmentprofi Andre Voinea, wie die Zukunft der Tourismus-Branche aussieht und auf welche Aktien Sie dabei unbedingt einen Blick werfen sollten!

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX legt zu -- Asiens Börsen mit Gewinnen -- Nordex startet mit tiefroten Zahlen ins neue Jahr -- Beiersdorf, Mercedes-Benz, RWE, Tesla im Fokus

easyJet will Erneuerung seiner Flugzeugflotte vorantreiben. Personalvorständin der Erste Group könnte wohl zur Commerzbank wechseln. JetBlue bessert Offerte für Spirit-Airlines-Aktionäre nach. Airbus will Geschäft mit Großraum-Transportern ausbauen - Chef der Rüstungssparte: Müssen widerstandsfähiger werden. Newcastle United offenbar an Dortmunder Hazard interessiert.