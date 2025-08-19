European Lithium Aktie News: European Lithium am Mittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von European Lithium. Im Tradegate-Handel gewannen die European Lithium-Papiere zuletzt 2,3 Prozent.

Das Papier von European Lithium konnte um 11:54 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 2,3 Prozent auf 0,053 EUR. Im Tageshoch stieg die European Lithium-Aktie bis auf 0,054 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,053 EUR. Von der European Lithium-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 192.200 Stück gehandelt.

Bei 0,055 EUR erreichte der Titel am 19.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die European Lithium-Aktie derzeit noch 4,135 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 13.11.2024 Kursverluste bis auf 0,014 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 73,308 Prozent würde die European Lithium-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 11.09.2025 erwartet. Am 12.03.2027 wird European Lithium schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

